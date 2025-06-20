Сотрудница МФЦ Подольска признана лучшим наставником Московской области

Благодаря ее поддержке и участию в профессию успешно вошли 20 специалистов.

На протяжении семи лет Никитина работает в подольском многофункциональном центре, из них шесть делится опытом и знаниями с новыми сотрудниками и помогает им встать на профессиональный путь.

На региональном конкурсе Никитина заслуженно стала победителем в номинации «Лучший наставник МФЦ». В настоящее время она занимает должность главного специалиста — контролёра-инструктора.

Никитина отметила, что ей нравится её работа потому, что она живая и насыщенная, связанная с общением с людьми. Наставнику приятно наблюдать, как человек, пришедший с нуля, растёт, набирается опыта и уверенности, делает первые успехи и растёт в профессиональном плане. Никитина помогает не только новичкам, но и тем, кто уже давно работает и готов двигаться дальше.

«Теперь Анастасия будет представлять Подмосковье на Всероссийском конкурсе „Лучший многофункциональный центр России“. Желаю удачи!» — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.