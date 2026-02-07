Сотрудники ТЦК в Днепропетровской области насмерть забили мобилизованного
Полиция Днепропетровской области на Украине задержала трех сотрудников ТЦК, которые насмерть забили мобилизованного мужчину, сообщается в Telegram-канале полиции Днепропетровской области.
Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.
По предварительным результатам экспертизы, смерть 55-летнего мужчины наступила в результате травмы головы.
На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.
Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.
