Сотрудники ТЦК в Днепропетровской области насмерть забили мобилизованного

Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

По предварительным результатам экспертизы, смерть 55-летнего мужчины наступила в результате травмы головы.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.

Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

