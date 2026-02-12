сегодня в 14:28

Сотрудники ТЦК отключили свет в квартире в Полтаве, чтобы выманить украинца

Сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, военкомат на Украине — ред.) выманивают мужчин из квартир, выключая свет. Такой случай произошел в Полтаве, сообщает украинское издание «Политика Страны» .

Момент с выманиванием попал на видеозапись. В кадре запечатлен подъезд. Сотрудники ТЦК в масках подходят к электрическому щиту, после чего проводят с ним манипуляцию. Отключив свет, они отходят.

В этот момент открывается дверь квартиры. Оттуда выходит мужчина и идет смотреть электрощит. Тогда-то к нему и приближаются сотрудники ТЦК.

Мужчина пытается скрыться, но его догоняют. Его хватают трое сотрудников ТЦК и куда-то уводят.

Ранее сотрудники ТЦК в Днепропетровской области насмерть забили мобилизованного. Им вменяют статью «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

