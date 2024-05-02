Сотрудники ЦЗН Подмосковья приняли участие в первомайском шествии на ВДНХ

Под лозунгом «Май! Труд крут!» Российские студенческие отряды провели главное первомайское шествие на ВДНХ. Участниками парада стали более 5 тыс. человек: это активисты движения РСО из Москвы и регионов России, ветераны движения, партнеры, работодатели, студенты вузов и ссузов, молодежные организации, звезды спорта и молодые семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

К участникам шествия обратилась зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Российские студенческие отряды — самое большое трудовое движение молодежи нашей страны. Российские студенческие отряды собрали инициативных, смелых и трудолюбивых ребят, которые с особым энтузиазмом рвутся в трудовой бой и достигают наивысших результатов. Они помогают своей стране, помогают всем, кто в этом нуждается. Уверена, что впереди всех вас ждут новые вершины, которые вы с легкостью покорите. Потому что вы — отважные и трудолюбивые!» — сказала Голикова.

Праздничное шествие прошло в формате костюмированных и театрализованных колонн, отражающих профессии и результаты труда человечества в XX и XXI веках, а также 65-летнюю историю движения студенческих отрядов. Шествие состояло из 10 тематических колонн, участниками которых стали ветераны студенческих отрядов, студенты, представители органов государственной власти, работодателей и крупных российских компаний, партнеры и работодатели РСО, участники движения студотрядов из разных регионов России.

Третью тематическую колонну «На благо страны» возглавил центр занятости населения Московской области. На призыв принять участие в демонстрации откликнулись более 80 сотрудников центра и членов их семей.

«Мы с удовольствием присоединились к шествию, потому что это и наш праздник. Центр занятости существует для того, чтобы люди нашли работу мечты, трудились и развивались, улучшали свои профессиональные и личностные качества. Мы можем не только предложить вакансии, но и помочь пройти переобучение, открыть собственное дело. Обращайтесь, мы с удовольствием поможем», — прокомментировала начальник отдела мониторинга рынка труда, центра занятости населения Московской области Людмила Кошель.

Также в параде приняли участие артисты, спортсмены, участники молодежных движений и молодые семьи, династии студенческих отрядов и семьи, передающие трудовой опыт из поколения в поколение.

«Сегодняшнее шествие — это знаменование молодого труда, «Май! Труд крут!» — один из лозунгов студенческих отрядов. В этом году мы планируем трудоустроить 400 тыс. молодых ребят. Буквально недавно в Кремле мы праздновали 50-летие Байкало-Амурской магистрали. Более 3 200 ребят в этом году примут участие в главной ударной комсомольской стройке. Студенты будут работать на КАМАЗе, в детских оздоровительных лагерях. Трудоустроим порядка 100 тыс. подростков. В этом году студенты будут работать и в России, и за рубежом, это атомные станции в Турции, в Египте, в Венгрии, в Белоруссии, в Бангладеш. Поэтому у ребят будет большое разнообразие для выбора работы по всей стране и в мире. К летнему трудовому семестру мы обучили дополнительным рабочим специальностям 50 тыс. студентов, это стало возможным благодаря поддержке президента и правительства РФ», — отметил первый зампредседателя комитета госдумы по молодежной политике, председатель правления российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.