Сотрудники ЦПЭ увели блогера и его хореографа со сцены в Санкт-Петербурге

В ночь на выходные в Санкт-Петербурге произошел резонансный инцидент: сотрудники ЦПЭ прервали выступление известного блогера Владоса Мироса (Владислав Миров) в модном клубе Department 57, сообщает Telegram-канал Baza .

.По свидетельствам очевидцев, стражи порядка поднялись на сцену во время шоу и увели не только самого артиста, но и его хореографа Анастасию Лукину.

Администрация заведения поспешила успокоить гостей, объявив о «переносе выступления по техническим причинам». Однако источники в околоблоговых кругах утверждают, что задержание могло быть связано либо с нарушением правил проведения массовых мероприятий, либо с проверкой финансовой деятельности инфлюенсера.

Особое внимание к инциденту привлекает статус задержанного — Мирос входит в топ самых популярных русскоязычных блогеров с многомиллионной аудиторией. Его контент, состоящий преимущественно из юмористических скетчей и танцевальных номеров, ранее не вызывал нареканий у контролирующих органов.

На момент публикации официальные комментарии от правоохранительных органов отсутствуют, что породило волну спекуляций в соцсетях. Одни пользователи связывают задержание с недавними заявлениями властей о необходимости усиленного контроля за деятельностью инфлюенсеров, другие предполагают бытовые причины конфликта.