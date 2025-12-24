Сотрудники Мособлпожспаса провели тренировочные эвакуации на объектах 23 декабря

Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы 23 декабря приняли участие в масштабной тренировке по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Тренировка прошла на торгово-развлекательных комплексах, объектах культуры, спорта, здравоохранения, образования и социальной защиты. Мероприятие было организовано по поручению губернатора Московской области.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако отметил, что подобные занятия проводятся ежеквартально для обучения персонала действиям в нештатных ситуациях и взаимодействию с экстренными службами. Тренировки также способствуют повышению тактической подготовки работников противопожарно-спасательной службы.

В ходе учений были проверены системы оповещения, эвакуационные выходы и первичные средства пожаротушения. Специалисты провели инструктажи для участников, рассказали о правилах поведения при ЧС и объяснили, как пользоваться средствами пожаротушения. Детям показали пожарно-спасательную технику и рассказали о профессии пожарного. По словам Анатолия Плевако, регулярные тренировки помогают формировать у персонала и посетителей навыки правильного поведения в чрезвычайных ситуациях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.