Сотрудники МФЦ Подмосковья провели встречи для участников СВО

Встречи с представителями ассоциаций ветеранов специальной военной операции, участниками СВО и их семьями прошли в офисах «Мои Документы» Подмосковья. Специалисты рассказали о мерах социальной поддержки и способах их оформления онлайн и в МФЦ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сотрудники МФЦ подробно разъяснили, какие льготы доступны на региональном портале госуслуг и как оформить услуги на Едином портале госуслуг. Отдельное внимание уделили возможностям чат-бота «Соцуслуги Подмосковья», который помогает получить информацию о мерах поддержки и порядке их оформления.

Участникам встреч напомнили, что в офисах «Мои Документы» можно подать заявление на комплексное сопровождение фонда «Защитники Отечества», получить услуги военно-социального центра Минобороны РФ, а также оформить в электронном виде комплексную услугу «Защитники Отечества».

Всего мероприятия посетили более 500 человек. По информации ведомства, такие встречи позволяют участникам СВО и их семьям получить разъяснения о положенных мерах поддержки без лишних сложностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.