Сотрудники МЧС провели урок безопасности для школьников Клина

Сотрудники МЧС Московской области 12 марта провели открытый урок по безопасности на водоемах в гимназии имени Константина Ушинского в городском округе Клин. Около 80 учеников узнали, как действовать при провале под лед и как помочь пострадавшему, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты МЧС напомнили школьникам, что с приходом тепла лед быстро теряет прочность и становится опасным. Подросткам подробно объяснили, как правильно оказывать помощь человеку, провалившемуся в полынью. К пострадавшему следует приближаться осторожно, лучше подползая по-пластунски, и подтягивать его за часть своей одежды. Подавать руку напрямую опасно, так как можно увеличить нагрузку на лед и самому оказаться в воде.

«Именно на таких занятиях, когда мы общаемся с детьми напрямую, ребята лучше запоминают информацию, прислушиваются и не допускают чрезвычайных ситуаций», — рассказал руководитель западного отделения государственной инспекции по маломерным судам Московской области Олег Павлов.

Спасатели также разъяснили порядок действий при провале под лед. Главное — не поддаваться панике, не наваливаться всем телом на кромку льда, широко раскинуть руки и попытаться придать телу горизонтальное положение. Затем нужно поочередно забросить ноги на лед и, перекатываясь, выбраться на безопасное место.

Кроме того, школьникам напомнили номер единой службы спасения 112, раздали памятки с правилами безопасности и предупредили об опасности весенних палов сухой травы и неосторожного обращения с огнем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.