Сотрудники Красногорской теплосети очистили дворы и улицы Красногорска от снега

Сотрудники АО «Красногорская теплосеть» провели уборку снега на дворовых территориях и улицах Красногорска после обильных снегопадов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорске сотрудники АО «Красногорская теплосеть» приняли участие в уборке снега, выпавшего из-за циклона «Френсис». Каждый работник отвечал за определенную зону, что позволило быстро и эффективно очистить дворовые пространства, тротуары и детские площадки.

Особое внимание уделили территории на улице Комсомольская, домах 35, 37, 39 и 45, 47, а также улице 50 лет Октября, домах 8 и 10. Были расчищены как дворы, так и прилегающие детские площадки.

Коллективная работа помогла не только оперативно справиться с последствиями снегопада, но и укрепила командный дух сотрудников. В компании отметили, что совместные усилия способствуют поддержанию чистоты и порядка в городе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.