Сотрудники егорьевской библиотеки устроили юным посетителям встречу с животными

Сотрудники егорьевской городской библиотеки организовывают для своих юных посетителей встречи с домашними питомцами и походы в зоопарки. Здесь считают, что такие мероприятия помогают не только узнать больше о четвероногих друзьях человека, но и воспитывают в детях ответственное отношение к животным, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для участников программы «Лето в библиотеке» библиотекари устроили встречу с московской сторожевой. Это крупная служебная порода, выведенная советскими учеными. Для селекции использовали скрещивание кавказской овчарки с русской пегой гончей, сенбернаром и восточноевропейской овчаркой. Хотя в ее жилах и течет кровь «кавказца», эту породу нельзя назвать агрессивной, напротив, московские сторожевые любят детей и становятся настоящими сильными и ласковыми друзьями семьи. Рост такой собаки может превышать 70 см, а вес примерно 60 кг.

Собаку привела профессиональный кинолог Татьяна. Она рассказала ребятам о своей работе, а также правильном уходе за питомцем и основах дрессировки. Кэрри вызвала у детей неподдельный восторг, с присущей породистым собакам грацией и послушанием выполняя команды хозяйки.

Ранее в городской библиотеке прошел познавательный час «Наши друзья четвероногие», в рамках которого ребята отправились в зоопарк. Детям рассказали несколько интересных фактов о жизни и повадках обитателей — сов, лошадей, белок и других животных и птиц, обращая внимание на то, как правильно обращаться с ними, постепенно налаживая контакт.

