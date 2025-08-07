Сотрудникам Можайского комбината объяснили как избежать мошенников

сегодня в 20:38

Помощник прокурора Анастасия Трубицина объяснила работникам Можайского полиграфического комбината, как выявить мошеннические схемы и избежать уголовных последствий. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Помощник прокурора Анастасия Трубицина рассказала сотрудникам предприятия, как распознать обман и не попасть в уголовную историю.

Основные советы:

Не отвечайте на звонки с подозрительных номеров, даже если представляются сотрудниками ведомств;

Не переходите по сомнительным ссылкам и не передавайте данные от Госуслу;

Если на ваш счет пришли деньги от незнакомцев — не переводите их обратно, сначала свяжитесь с банком;

При потере личных данных: срочно блокируйте операции и обращайтесь в полицию.

В 2024 году в округе зарегистрировано 193 случая мошенничества — на 22% больше, чем в прошлом году.