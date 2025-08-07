Сотрудникам Можайского комбината объяснили как избежать мошенников
Помощник прокурора Анастасия Трубицина объяснила работникам Можайского полиграфического комбината, как выявить мошеннические схемы и избежать уголовных последствий. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Помощник прокурора Анастасия Трубицина рассказала сотрудникам предприятия, как распознать обман и не попасть в уголовную историю.
Основные советы:
- Не отвечайте на звонки с подозрительных номеров, даже если представляются сотрудниками ведомств;
- Не переходите по сомнительным ссылкам и не передавайте данные от Госуслу;
- Если на ваш счет пришли деньги от незнакомцев — не переводите их обратно, сначала свяжитесь с банком;
- При потере личных данных: срочно блокируйте операции и обращайтесь в полицию.
В 2024 году в округе зарегистрировано 193 случая мошенничества — на 22% больше, чем в прошлом году.