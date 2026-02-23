Сотни эстонцев застряли в очереди на границе с Россией

В пограничных пунктах между Эстонией и Россией сложилась напряженная ситуация: сотни граждан Эстонии вынуждены проводить в ожидании по семь-девять часов, стремясь въехать в Россию к 23 февраля, сообщает SHOT .

Многолюдные очереди на границе наблюдаются уже с 20 февраля. В условиях мороза, достигающего минус 15 градусов, люди ожидают возможности пересечь контрольный пункт в течение многих часов. Основной причиной образования этой масштабной «живой пробки» стало распоряжение эстонских властей. С 24 февраля проход через границу с Россией будет разрешен исключительно в дневное время.

В связи с ужесточением режима работы пунктов пропуска многие эстонцы озаботились заблаговременным пересечением границы, чтобы успеть до введения новых ограничений, что и привело к скоплению людей. Часть жителей намеревалась посетить родных в День защитника Отечества.

Кроме того, автобусные компании, начиная с 24 февраля, отменяют вечерние и ночные рейсы по направлению Таллин — Санкт-Петербург, следующие через данные пограничные переходы.

