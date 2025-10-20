Состояние Юлии Барановской стабилизировалось после экстренной госпитализации

сегодня в 22:18

Юлию Барановскую перевели из реанимации в обычную палату

Телеведущая Юлия Барановская, госпитализированная 17 октября в Салехарде с острым болевым синдромом, переведена из реанимационного отделения в обычную палату, сообщает издание Super .

По информации источников, состояние пациентки оценивается как стабильное, врачи фиксируют положительную динамику восстановления. К телеведущей прибыли близкие — мать из Санкт-Петербурга и старший сын из Москвы.

Медицинский прогноз благоприятный: при сохранении текущих темпов реабилитации выписка возможна на следующей неделе с последующим возвратом в Москву.

По словам Барановской, ухудшение здоровья может быть связано с последствиями родов — после рождения третьего ребенка ей рекомендовали хирургическую коррекцию брюшной стенки. Во время съемок в Салехарде у телеведущей развился острый болевой приступ, потребовавший экстренного оперативного вмешательства — медики выполнили две срочные операции.

Ранее сообщалось, что главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале начала курс химиотерапии из-за обнаруженной онкологии.