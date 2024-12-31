Состоялось последнее в этом году вручение паспортов юным жителям Можайского округа
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского округа
Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев совместно с председателем совета депутатов Лидией Афанасьевой вручили 17 юным можайцам паспорта гражданина Российской Федерации. Каждый юный можаец получил свой документ и памятный подарок, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В преддверии Нового года к ним присоединились и главные волшебники — Дед Мороз и Снегурочка. Они передали ребятам сладкие подарки «Зима в Подмосковье».
«Поздравляю ребят и их родителейс этим важным событием и, конечно, с наступающими Новым годом и Рождеством», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.
Всего в этом году в торжественной обстановке свой первый важный документ получили более ста юных жителей. Все они понимают ответственность и серьезность этого мероприятия.
Вручали ребятам паспорта депутаты Совета депутатов Можайского округа, представители общественных организаций, выдающиеся спортсмены.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.