Состоялось последнее в этом году вручение паспортов юным жителям Можайского округа

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев совместно с председателем совета депутатов Лидией Афанасьевой вручили 17 юным можайцам паспорта гражданина Российской Федерации. Каждый юный можаец получил свой документ и памятный подарок, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В преддверии Нового года к ним присоединились и главные волшебники — Дед Мороз и Снегурочка. Они передали ребятам сладкие подарки «Зима в Подмосковье».

«Поздравляю ребят и их родителейс этим важным событием и, конечно, с наступающими Новым годом и Рождеством», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Всего в этом году в торжественной обстановке свой первый важный документ получили более ста юных жителей. Все они понимают ответственность и серьезность этого мероприятия.

Вручали ребятам паспорта депутаты Совета депутатов Можайского округа, представители общественных организаций, выдающиеся спортсмены.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.