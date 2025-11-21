Соседи описали Богородского маньяка как спокойного члена СНТ

Председатель СНТ «Звезда» Григорий Тарасов заявил, что подозреваемый в убийствах и изнасилованиях в Богородском не нарушал правил и не создавал проблем в товариществе, сообщает 360.ru .

Подозреваемый в серии убийств Богородский маньяк не вызывал подозрений у соседей по СНТ. По словам Тарасова, мужчина всегда вовремя платил взносы и не нарушал установленных правил.

«Я знал, что это садовод из нашего товарищества. Он ничего не нарушал, все вовремя платил, проблем не создавал», — рассказал Тарасов.

Он добавил, что следователи получили доступ к камерам видеонаблюдения для расследования. По словам Тарасова, участок был оформлен на подозреваемого, который проживал там с женой. Женщина впоследствии исчезла, и ее местонахождение остается неизвестным.

Мужчину обвинили в убийстве как минимум двух девушек. По данным следствия, он разрабатывал схему для заманивания жертв под видом поиска няни для сына. Одна из пострадавших смогла выжить и дала показания, что помогло задержать подозреваемого.

В семье также страдали жена и девятилетний ребенок. Женщина заявила о постоянных побоях и смогла сбежать, после чего подозреваемый участвовал в поисках, размещал объявления и предлагал вознаграждение. Стал известно, что мужчина избивал сына и заставлял его пить неприятный напиток, а также заставлял ребенка наблюдать за своими преступлениями.

