Сообщение с того света: «умерший» коммерсант поздравил дочь со свадьбой
«Умерший» кубанский коммерсант поздравил дочь со свадьбой с «того света»
Бизнесмен из Краснодара Александр Хайруллаев, который внезапно «умер», поздравил свою дочь со свадьбой, сообщает «112».
Ранее предприниматель обманул партнеров на 100 млн рублей. Он обещал им модные голландские теплицы, а построил нечто не очень хорошее. По данному факту возбудили дело, но мужчина внезапно умер. Семья предоставила в соответствующие органы свидетельство о смерти.
Но внезапно на свадьбу дочери от «умершего» пришло голосовое поздравление.
Предположительно, бизнесмен сейчас находится в Париже, а семья не могла не знать об этом.
Правоохранители возбудили еще одно уголовное дело — за подделку документов. Старое дело они также возобновили.
