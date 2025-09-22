Сообщение с того света: «умерший» коммерсант поздравил дочь со свадьбой

сегодня в 16:44

«Умерший» кубанский коммерсант поздравил дочь со свадьбой с «того света»

Бизнесмен из Краснодара Александр Хайруллаев, который внезапно «умер», поздравил свою дочь со свадьбой, сообщает «112» .

Ранее предприниматель обманул партнеров на 100 млн рублей. Он обещал им модные голландские теплицы, а построил нечто не очень хорошее. По данному факту возбудили дело, но мужчина внезапно умер. Семья предоставила в соответствующие органы свидетельство о смерти.

Но внезапно на свадьбу дочери от «умершего» пришло голосовое поздравление.

Предположительно, бизнесмен сейчас находится в Париже, а семья не могла не знать об этом.

Правоохранители возбудили еще одно уголовное дело — за подделку документов. Старое дело они также возобновили.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.