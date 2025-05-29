Сомелье научили россиян правильно пить вино с халапеньо и ягодами

В Сети огромную популярность набирают ролики, в которых авторы смешивают разные сорта вина с замороженным халапеньо, сгущенным молоком и ягодами. Сомелье, руководитель направления по работе с соцсетями «Винного гида России» Галина Розенштейн рассказала, как правильно пить вино с острым перцем, и объяснила, почему в красное вино не нужно добавлять сгущенное молоко, пишет Сноб .

Розенштейн видела популярные в Сети ролики о вине с халапеньо и даже повторяла эксперимент на личном опыте. По ее словам, сначала такой коктейль пьется легко и кажется, что вино раскрывается лучше, но когда перец начинает оттаивать, появляется горечь.

«Поначалу пить было приятно — вкус вина стал пикантным, и мне даже показалось, что ледяные кусочки перца слегка сглаживают резковатые ноты напитка. Но потом эти кусочки стали оттаивать. Я сделала новый глоток и почувствовала легкое жжение», — пояснила Розенштейн.

Сомелье Александра Соколовская отметила, что халапеньо сочетается с белым вином, а с красным — нет, еще он может вызвать своеобразный «пожар» во рту из-за реакции с танинами.

Эксперты советуют дополнять халапеньо только базовые вина, которые не обладают сложными вкусами. В противном случае потеряется тот самый вкусовой букет, из-за которого некоторые сорта вин стоят дороже других.

Сомелье не рекомендуют смешивать сгущенное молоко с красным вином, так как происходит реакция и молочный продукт сворачивается, уничтожая вкус напитка. Получается просто сладкая жидкость. А вот ягоды добавлять можно в любые вина, главное, чтобы они были вызревшими.