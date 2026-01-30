Сократите время прогулок: как правильно выводить на улицу собак в мороз

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что прогулки с мелкими и короткошерстными собаками становятся небезопасными при температуре ниже –15 градусов, сообщает Life.ru .

Прогулки с собаками в сильный мороз требуют особого внимания к породе, возрасту и состоянию здоровья животного, подчеркнул Руденко.

Эксперт отметил, что низкие температуры увеличивают риск переохлаждения и обморожения, особенно у щенков, пожилых, короткошерстных и мелких собак, а также у животных с хроническими заболеваниями. При температуре ниже –15 градусов длительные прогулки для мелких и короткошерстных пород могут быть опасны, а для крупных и хорошо утепленных собак — при температуре ниже –25 градусов.

В мороз рекомендуется сокращать время прогулок и снижать их активность. Особое внимание следует уделять лапам, ушам и хвосту, так как эти части тела наиболее подвержены обморожению. Перед выходом на улицу полезно использовать защитные кремы для подушечек лап или специальную обувь, а также утепленную одежду для собак.

«Во время прогулки важно наблюдать за состоянием собаки. Если она начинает поджимать лапы, дрожать или отказывается идти, прогулку нужно немедленно прекратить и вернуться в тепло», — добавил специалист.

После возвращения домой лапы рекомендуется промыть теплой водой и тщательно вытереть. При экстремально низких температурах лучше ограничиться коротким выходом на улицу, чтобы не подвергать здоровье животного риску.

