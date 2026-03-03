Союз женщин в Химках отметил четыре года работы

Конференция Химкинского отделения Союза женщин России прошла 1 марта в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Участницы подвели итоги четырех лет работы и представили основные направления деятельности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отделению исполнилось четыре года. За это время команда единомышленниц выросла в крупное сообщество: сегодня действуют семь направлений и более 20 проектов. Ежегодно активистки проводят около 200 мероприятий, под опекой организации находятся свыше 200 семей.

«Главное богатство нашей организации — это люди. В нашем Союзе найдется место каждой женщине, независимо от возраста, профессии или статуса. Главное — желание делать добрые дела. Вместе мы способны на настоящие чудеса», — сказала председатель химкинского отделения Союза женщин России Ольга Бахмутова.

На конференции представили ключевые направления работы. Среди них — поддержка семей с детьми с особенностями развития, забота о здоровье в партнерстве с Химкинской клинической больницей, помощь семьям участников СВО и жителям новых территорий совместно с комитетом семей воинов Отечества, а также работа с подростками и развитие женского предпринимательства.

Участницы также реализуют творческие и социальные проекты, которые объединяют жителей округа. Встречу дополнили музыкальные номера, создавшие теплую атмосферу. Союз женщин в Химках продолжает расширять деятельность и привлекать новых участниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.