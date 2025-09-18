Союз утилизаторов России провел первое заседание делового клуба

В заседании поучаствовали представители министерства промышленности и торговли РФ, ФГУП «Федеральный экологический оператор», госкорпорации «Росатом», а также учредители и члены Союза утилизаторов. Еще присутствовали представители предприятий, включенных и претендующих на вненсение в реестр утилизаторов отходов от использования товаров, производителей товаров и упаковки.

Ключевой темой обсуждения стало определение справедливой стоимости переработки отходов. Это важный аспект, который объединяет интересы производителей, стремящихся сократить расходы, и утилизаторов, нуждающихся в предсказуемых условиях для привлечения инвестиций и расширения мощностей.

«Отрасль утилизации нуждается в объединении усилий: бизнес, государство и общество должны видеть реальные результаты переработки отходов, а не отчетность на бумаге. Экологическое благополучие — национальный приоритет, президент четко дал это понять», — заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что в настоящий момент в реестр утилизаторов внесены данные о 153 организациях. Из них 98 компаний занимаются переработкой отходов V класса опасности или вторичных материалов, таких как макулатура, стекло, ПЭТФ и ПЭ. Лицензия имеется у 45 организаций. Более 60% юрлиц прошли оценку на наличие и мощность необходимого оборудования. Всего было подано 2460 заявлений от 528 организаций.

Радионова добавила, что более 93% мощностей по утилизации отходов от товаров и упаковки работают на импортном оборудовании, из них 82,2% зависят от техники из ЕС и Тайваня. Наибольшую зависимость от импорта имеют технологии переработки комбинированной упаковки и пластика. Оборудование для переработки бумаги и картона устарело (70-х годов) и составляет лишь 0,9%. Росприроднадзор рекомендует учитывать техническое состояние оборудования при планировании утилизации отходов и расширении перерабатывающих мощностей.

В отчетной кампании 2025 года было подано более 98 тыс. отчетов по «старым» и по «новым» требованиям. Среди них более 58 тыс. касались товаров и упаковки, реализованных в 2023 году, и 40 тыс. — в 2024 году. Общая сумма экологического сбора составила 20,82 млрд рублей.

Росприроднадзор направил около 25 тыс. актов контроля и 1700 поручений о возбуждении дел за нарушения отчетности и неуплату экосбора. Потенциальные производители упаковки получили более 3 тыс. предостережений.