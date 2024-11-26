Союз машиностроителей РФ и подмосковный колледж «Энергия» будут готовить кадры

Московское областное региональное отделение союза машиностроителей России заключило трехстороннее соглашение о партнерстве с администрацией Реутова и подмосковным колледжем «Энергия». Документ подписали председатель реготделения Валерий Бунак, замглавы Реутова Лилия Бабалова и директор ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия» Константин Подоляк. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Партнерство будет направлено на реализацию мероприятий всероссийской акции союза машиностроителей России «Неделя без турникетов», федерального проекта «Профессионалитет», проекта «Билет в будущее», федерального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта «Образование».

Цель совместных инициатив, которые будут реализованы в рамках соглашения, — подготовка высококлассных кадров для машиностроительных организаций региона, привлечение молодых специалистов к работе в стратегически важных отраслях промышленности.

Реготделение, наукоград и колледж уже не первый год сотрудничают в области профориентации и обучения рабочих и инженеров. В 2022 году именно Реутов и его градообразующее предприятие АО «ВПК «НПО машиностроения» сыграли ключевую роль в создании учебно-производственного кластера «Машиностроение» на базе колледжа «Энергия» в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Образовательные программы проекта позволили в более сжатые сроки готовить рабочих, востребованных на реальном производстве: предприятия-работодатели принимают в обучении студентов непосредственное участие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.