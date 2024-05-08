Содействие бизнес-омбудсмена Подмосковья помогло интернет-провайдеру

Компания из Балашихи уже несколько лет занимается предоставлением телекоммуникационных услуг в городском округе. Интернет-провайдеру было отказано в размещении оборудования в новом многоквартирном жилом комплексе. За защитой своих прав и законных интересов предприниматель обратился к Владимиру Головневу, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Согласно федеральному закону от 06.04.2024 № 67-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 федерального закона «О связи» и жилищноого кодекса Российской Федерации» провайдер может разместить в многоквартирном доме (МКД) оборудование для подключения к своей сети по желанию всего лишь одного из жильцов. Таким образом, управляющая компания, отказавшая интернет-провайдеру в размещении оборудования в жилом комплексе, препятствует конкуренции при доступе операторов связи в МКД и ущемляет права собственников жилья, лишая их возможности самостоятельно выбрать оператора, наиболее полно отвечающего их потребностям и запросам.

По поручению Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева руководитель общественной приемной омбудсмена в городском округе Балашиха Анатолий Шестаков разъяснил управляющей компании требования федерального закона «О связи».

Вопрос решен в пользу телекоммуникационной компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.