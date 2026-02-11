Собутыльница вместо секса: чего хотят мужчины, вызывая эскортниц в праздники

Модель и эскортница Полина Vogue рассказала о том, какие виды услуг предпочитают мужчины, вызывая девушек 14 и 23 февраля, сообщает Life.ru .

По ее словам, одинокие мужчины, даже при желании скрасить вечер в компании эскортниц, обычно не ставят целью поиск свежих впечатлений.

Примечательно, что зачастую они даже не рассматривают такую встречу как возможность для интимной близости — им просто хочется в этот момент провести время в компании близких.

«И многим кажется, что эскортница для него — такой человек. Чаще всего это мужчины одинокие либо командировочные. По предпочтениям в праздничные дни — никаких суперновых фетишей, классика, а еще часто просят провести время как собутыльник: выпить, посмеяться или лечь спать вместе», — сказала Полина Vogue.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.