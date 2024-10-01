Собственника Покровской церкви в Ступине обязали ухаживать за объектом культуры

Белокаменную Покровскую церковь 1762 года строительства в селе Авдулово-1 Ступина будут беречь должным образом. Собственника обязали сохранить и содержать культурный объект. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Белокаменная Покровская церковь в усадьбе И. Юренева, окруженная с трех сторон большими прудами на реке Реуте, была построена в 1762 году. Теплый придел Михаила Архангела был пристроен в 1888–1891 годах на пожертвования прихожан, местных уроженцев Бушуевых и М. И. Качанова. 1 октября 1891 года состоялось освящение придельного храма во имя Архангела Михаила и вновь возведенной колокольни. Церковь была закрыта в конце 1930-х годов. С 1993 года храм был возвращен православной общине. Церковь состоит из бесстолпного двусветного четверика со скошенными углами на фасаде, с высоким каменным сводом, который поддерживает квадратный ярусный барабан с куполом. К четверику примыкает полукруглая белокаменная апсида с востока. На западе расположена кирпичная прямоугольная трапезная с северным приделом и 4-ярусная кирпичная колокольня.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.