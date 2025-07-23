Собственная пекарня появится в новой школе в Ногинске

Чуть больше месяца остается до того момента, когда новая школа по улице Кирова в Ногинске распахнет свои двери для учащихся и педагогов. И это поистине долгожданное событие, поскольку впервые за 30 лет в мкр. Полигон появится современная школа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данное образовательное учреждение рассчитано на 950 мест. Центр образования № 5 имени Героя России Максима Сураева — это больше, чем просто школа.

Просторные коридоры, множество окон, наполненные солнцем и воздухом большие помещения и студии. Здесь есть все для комфорта и развития детей — интерактивные классы, ИТ-полигоны с робототехникой. В каждом кабинете — интерактивные панели и зоны для проектной работы.

Сейчас ведется финальная отделка, монтируются коммуникации, идет укладка полов, монтаж окон. Будет обустроено профессиональное покрытие для занятий баскетболом и гимнастикой.

Особое внимание будет уделено здоровому питанию школьников. В школе оборудуют пищеблок полного цикла и самое главное — появится собственная пекарня. Так что теперь манящий аромат свежей, горячей выпечки создаст атмосферу уюта в стенах школы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.