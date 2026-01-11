Собака пастью открыла две двери в приюте и сбежала в США

Пес по кличке Доусон совершил побег из американского приюта, проявив недюжинные способности. Он самостоятельно освободился из закрытого вольера и зубами открыл замок на главной двери, сообщает РЕН ТВ .

Об исчезновении питомца сообщили представители Huntington Cabell Wayne Animal Control Shelter, где и произошел инцидент. Момент побега стаффордширского бультерьера попал на камеру наблюдения.

«Этот пес намного умнее, чем кажется. Он не только выбрался из своей запертой клетки, но и сумел открыть входную дверь и уйти. <…> Доусон хороший мальчик, но ему нужен любящий дом. Не жизнь на улице», — заявили в организации.

Ролик с камер наблюдения, размещенный приютом, мгновенно стал вирусным, собрав более 10 миллионов просмотров, а Доусон получил прозвище «мастер побегов». На кадрах видно, как пес вставал на задние лапы и зубами поворачивал замок, затем дверь открывалась.

История завершилась благополучно. Пес самостоятельно вернулся в приют. По информации сотрудников, ночью он исследовал окрестности и в итоге сам нашел дорогу обратно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.