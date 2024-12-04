Со студентами Подмосковья обсудили важность толерантности и помощи людям с ОВЗ

В структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округах подмосковного колледжа «Энергия» проведены мероприятия «Равные возможности для всех», посвященные Международному дню инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

На внеурочных занятиях студенты узнали, что День инвалидов — не праздничная дата, а напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями, им труднее, чем всем остальным, и наш долг — уделять внимание, помогать и словом, и делом. Также ребятам рассказали, что вовлечение людей с ограниченными возможностями в жизнь общества — еще один важный посыл этого ежегодного события. У этой календарной даты благородная миссия — привлечь внимание общества и власти к проблемам инвалидов.

Педагог-психолог Евгения Смирнова провела кинолекторий, где прошел показ фильма «Мечта», с последующей дискуссией в форме открытого диалога, направленной на формирование позитивного, уважительного отношения обучающихся к людям с ограниченными возможностями здоровья, а также осознания ценностей здоровья, понимания того, чем живут такие люди рядом с нами, являясь полноценными членами общества.

Также студенты приняли участие в онлайн вебинаре «По пониманию инвалидности в Международный день людей с инвалидностью». Мероприятие было обращено на то, что жизнь инвалида очень отличается от жизни обычных людей, но в большинстве своем — это жизнестойкие люди, они общаются, занимаются спортом, искусством, работают, живут полноценной жизнью. Ребята с 1 по 4 курсы обсуждали темы инклюзии, доступной среды, важности толерантности и помощи людям с инвалидностью.

«Также на этой неделе прошли тематические классные часы, приуроченные к памятной дате — Дню Неизвестного солдата. А после уроков студенты возложили цветы к мемориалу на площадях в Реутове, Балашихе и Ногинске. Данные мероприятия проведены с целью воспитания патриотизма, чувства гордости за героическое прошлое нашего народа», — подчеркнул директор колледжа Константин Подоляк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.