Снежные барсы Московского зоопарка переехали в новый вольер

В Московском зоопарке снежных барсов перевезли в новый вольер, он сделан под просторы Алтая, а многие растения съедобны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Теперь они живут в просторном комплексе площадью около 700 кв. м», — уточнил столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Для барсов в новом вольере появились пещерки, окошки-подглядки и родильные отсеки. Он создан по международным стандартам имитации дикой природы, такое жилье помогает диким кошкам чувствовать себя в безопасности.

В новом вольере поселились самка Дайна и самец Унцик, которые прибыли в зоопарк из Центра воспроизводства редких видов животных. За неделю после открытия зоосад посетили боле 160 тыс. человек, что на 25% больше, чем неделей ранее.

О снежных барсах также можно много узнать на мультимедийном стенде, который стоит около остановки автобуса «Зоологическая улица».