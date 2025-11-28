Снеговик-гигант: новая достопримечательность появилась в Кемерове

Минувшей ночью в Кемерове появилась новая достопримечательность: у городского цирка вырос гигантский снеговик, которого в своих социальных сетях показал местный блогер. Его рост превышает 2 м. Автор публикации с радостью презентовал городу свою «милашку», сообщает Сiбдепо .

«Наш новый милашка снеговик. Это самый большой снеговик в городе на данный момент», — написал блогер.

Он обратился к жителям с просьбой не разрушать творение. Снежный гигант был задуман как особенный предпраздничный сюрприз для всех горожан.

На возведение «богатыря» было потрачено немало времени, и итоговый пост был опубликован только в 3 часа ночи. Как пояснил сам блогер, именно поэтому он решил не привлекать к работе подписчиков — было слишком поздно. В этом магическом процессе участвовали сам создатель и пара его друзей.

Вместо традиционной морковки лицо снеговика украшено оранжевым дорожным конусом. Глаза и пуговицы нарисованы с использованием баллончика с краской. Неповторимый шарм снежной фигуре придает ее поза — кажется, что она с удовольствием держится за свой большой круглый живот.

