Снегопад и гололедица будут в Московском регионе в последний день января

Днем 31 января в Москве и области ожидается от -14 до -12 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В субботу днем в Московском регионе будет переменная облачность. По области ожидается небольшой снег. Появится гололедица. Ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью ожидается от -22 до -20 градусов. Будет облачно с прояснениями. Появятся снег и гололедица. Ветер западный, от 7 до 12 метров в секунду.

Вечером 30 января природа порадовала москвичей живописным розовым закатом. В этот момент временно перестал идти снег.

