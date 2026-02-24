сегодня в 07:14

Снегопад и гололедица будут днем 24 февраля в Московском регионе

Днем 24 февраля в Москве и области ожидается от -4 до -2 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Во вторник днем в Московском регионе будут облачная погода, снег и гололедица. Ветер восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -6 до -4 градусов. Будут облачная погода, снег и гололедица.

Ветер ожидается северо-восточный. Скорость — от 5 до 10 метров в секунду.

