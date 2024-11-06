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Снег с дождем и до +4 градусов ожидается в Московском регионе 6 ноября

В Москве и Подмосковье в среду ожидаются умеренные осадки — снег, переходящий в дождь. Температура воздуха днем составит от 2 до 4 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики предупреждают, что местами может образоваться гололедица, а также сосульки на крышах. Ветер будет дуть западный с порывами 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Ночью температура воздуха не изменится, пройдет небольшой дождь. Ветер перейдет в северо-западный с порывами 6–11 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за прошедшие сутки высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ увеличилась на 2 см и составила 8 см. При этом в подмосковной Кашире она достигла 10 см.