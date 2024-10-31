Снег и ветер до 17 м/с будут в Московском регионе 31 октября

Днем в Москве и области будет от одного до трех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачная погода с прояснениями. Будут идти небольшие дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Ночью будет от плюс одного до минус одного градуса. Ожидается облачная погода с прояснениями. Будут дождь и мокрый снег. Ближе к утру на улицах может появиться гололед. Ветер западный, от 7 до 12 метров в секунду. Местами ожидаются порывы от 16 до 21 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшие дни на дорогах Московского региона появится гололед. Также может выпасть много снега, но через время он растает.