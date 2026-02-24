Снег и обледенение: в Московском регионе объявили о погодной опасности

сегодня в 14:53

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Жителей региона ожидает сильный снег, заносы и гололедица на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Снег и обледенение ожидаются в Московском регионе до 00:00 25 февраля. Период предупреждения о гололедице на дорогах объявлен до 21:00 26 февраля.

Подобная погода также прогнозируется в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.

Днем 24 февраля в Москве и области ожидается от минус 4 до минус 2 градусов. Погода будет облачной, со снегом и гололедицей.

