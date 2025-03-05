Снег и гололедица будут в Московском регионе 5 марта

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Гидрометцентр: гололедица и ветер до 12 м/с придут в Московский регион 5 марта

Днем в среду в Москве и области будет от двух до четырех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Днем 5 марта в Московском регионе облачная погода с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки — снег, дождь. Местами будет гололедица. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Москве и области от нуля до двух градусов тепла. Ожидается облачная погода, дождь, мокрый снег. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 8 марта в Москве будет облачно. Температура воздуха вырастет до восьми градусов выше нуля.