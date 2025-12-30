Снег и гололедица будут в Московском регионе 30 декабря

Днем 30 декабря в Москве и области ожидается от -7 до -5 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Во вторник днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидаются снег и гололедица.

Ночью в Москве и области будет от -10 до -8 градусов. Ожидается облачная погода со снегом. Также будет гололедица. Ветер западный, от трех до восьми метров в секунду.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности действует в Москве и области до 21:00 31 декабря. Причина в гололедице.

