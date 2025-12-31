Снег и до -9 градусов ожидается в Московском регионе в последний день года
В Подмосковье и столице в среду прогнозируется прохладная погода, температура опустится до минус 9 — минус 7 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой снег, местами умеренный, ожидается гололедица.
Ветер будет слабый. Атмосферное давление составит 730 м рт. ст.
Новогодняя ночь прогнозируется холодной, термометры покажут минус 14 — минус 12 градусов, днем 1 января — от минус 12 до минус 10. Пройдет небольшой снег, сохранится гололедица.
