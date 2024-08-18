Смирнов: в Курскую область приехали волонтеры со всей России

С Курской областью вся Россия: важную роль в помощи жителям играют волонтеры. Около 4,5 тыс. россиян каждый день оказывают поддержку в разных районах Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Волонтеры вывозят людей из районов, которые попадают под обстрелы ВСУ. Также они разгружают фуры с гуманитарной помощью, которую затем раздают людям.

Помимо этого, приехавшие в Курскую область волонтеры со всей страны поддерживают людей в пунктах временного размещения. Смирнов поблагодарил всех за помощь и назвал это проявлением патриотизма.

Ранее стало известно, что жители Львова расплатились за нападение ВСУ на Курскую область. Мэр Андрей Садовой призвал горожан не забывать людей, умерших за приказы Киева.