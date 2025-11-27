Смертельный марафон: врач объяснила кончину фитнес-блогера Нуянзина

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что смерть популярного фитнес-блогера и тренера Дмитрия Нуянзина может быть связана с постоянными скачками веса и физическими перенагрузками, сообщает aif.ru .

«Проводились большие исследования и доказано, что наилучшие результаты по здоровью показывают те, кто, несмотря на некоторый избыточный вес, никогда не придерживались жестких диет и сохранили этот вес на протяжении десятков лет», — сказала доктор.

По ее словам, быстрое похудение очень чревато: такие люди рискуют получить инфаркт или инсульт, резкое изменение веса организм воспринимает как серьезный стресс, снижать его лучше постепенно — за 1-2 месяца.

Нуянзин на момент смерти как раз проводил очередной курс по похудению, на котором обещал полным клиентам, сбросившим более 10% веса, денежное вознаграждение. Он сам постоянно держал жесткие диеты или, наоборот, набирал массу. 30-летний мужчина умер во сне.

