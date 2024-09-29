Смерть Насраллы заставит США нарастить военный контингент на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты рассматривают возможность наращивания военного контингента на Ближнем Востоке после убийства ЦАХАЛ генсека организации «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом рассказал телеканал NBC со ссылкой на источники среди должностных лиц США, сообщает ТАСС .

Американские военные подготовили для главы Пентагона Ллойда Остина предложения по тому, как наращивать численность войск на Ближнем Востоке. Также был составлен список техники, которая может понадобиться американцам в регионе.

Затем об этом доложили президенту США Джо Байдену. Однако до сих пор решения о наращивании численности группировки принять не удалось.

Военный контингент США уже присутствует на Ближнем Востоке. Его численность — 40 тыс. солдат.

Ранее ЦАХАЛ отчитался об атаке сотен военных объектов «Хезболлы» по всему Ливану. Выведены из строя пусковые установки, склады с боеприпасами и другие объекты, принадлежащие организации.