Смерчи и сильнейшие ливни: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

Сильные ливни с грозами и ветром прогнозируются в Московском регионе в ближайшее время, сообщается на сайте «Метеовести».

На столицу в ближайшие сутки выльется порядка 30 мм дождя, что составляет почти 40% от месячной нормы. Возможны подтопления в низинах. Для легковых машин особую опасность будут представлять лужи, которые собираются под эстакадами.

За 11–13 июня в Москве ожидается выпадение 85 мм осадков, или 110% от нормы. Ночная температура не опустится ниже плюс 12 — плюс 17 градусов, днем столбики термометров покажут плюс 20 — плюс 25.

Погода начнет улучшаться только к выходным.

При непогоде в центре России вертикальная мощность кучево-дождевых облаков будет 10–12 км. Есть риск возникновения смерчей. В опасную зону попадает и восток Подмосковья. При этом подобные явления носят локальный характер, поэтому шансы, что торнадо зацепит населенный пункт, очень малы.