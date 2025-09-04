Смена ролей: почему взрослые дети критикуют своих родителей

Эксперт-психолог Юлия Тарибо заявила, что ситуация, когда выросшие дети превращаются в «старших» для собственных родителей абсолютно естественна, сообщает «Вечерняя Москва» .

«В какой-то момент ребенок, став взрослым, начинает выстраивать собственную систему ценностей. Часто она оказывается противоположной родительской — не из желания обидеть, а чтобы подчеркнуть самостоятельность», — сказала специалист.

По ее словам, высказывая критические замечания в адрес старших, молодое поколение подчеркивает собственную независимость и стремится к обособлению от устоявшихся семейных традиций.

Немаловажную роль в этом процессе играют и современные общественные тенденции. Стремительность перемен приводит к тому, что родители и дети живут словно в параллельных вселенных: новые веяния в моде, технологический прогресс, навыки работы с цифровыми устройствами — все это лишь увеличивает пропасть между ними, заключила психолог.