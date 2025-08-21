Смартфоны и планшеты не будут вскрывать в РФ ради установки мессенджера MAX

Член комитета ГД по информационной политике, ИТ и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин подчеркнул, что смартфоны и планшеты, которые продаются в стране, не будут вскрываться ради установки отечественного мессенджера MАХ или иных обязательных приложений, так как они интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки, сообщает ТАСС .

Ранее в некоторых Telegram-каналах писали, что все ввозимые в страну смартфоны и планшеты для предустановки MAX будут вскрывать до момента продажи.

«Никаких неудобств для покупателей не будет. Смартфоны и планшеты не будут вскрываться ради установки MAX или других программ», — сказал парламентарий.

По ее словам, при этом покупатель все также будет получать новый гаджет в запечатанной коробке.