Служебные собаки обеспечивают безопасность в аэропорту Домодедово

Служебные собаки ежедневно помогают поддерживать безопасность в аэропорту Домодедово, участвуя в поиске опасных веществ и досмотре транспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В аэропорту Домодедово служебные собаки вместе с кинологами обеспечивают безопасность пассажиров и сотрудников. Четвероногие специалисты ищут опасные вещества, досматривают транспорт и воздушные суда, поддерживая порядок в одной из крупнейших авиагаваней страны.

Для работы в кинологической службе отбирают бельгийских и немецких овчарок, кокер-спаниелей и биглей. Руководитель кинологической службы Дмитрий Нагорный отметил, что каждая собака ежедневно выполняет задачи до 12 часов, включая тренировки и социализацию. На пенсию животные уходят примерно в восемь лет, в зависимости от здоровья и мотивации.

Кинологи подчеркивают важность понимания поведения собак. Игрушки и лакомства помогают поддерживать интерес к работе. Большинство специалистов имеют профильное образование, а на формирование эффективной пары «кинолог–собака» уходит около полугода.

Особое внимание уделяют социализации молодых собак. Кинолог Мария Гусарова рассказала, что ее годовалая бельгийская овчарка Ежевика уже спокойно реагирует на шум и большое скопление людей. На попонах служебных собак размещают предупреждения на нескольких языках, чтобы пассажиры не отвлекали животных от работы.

Служебные собаки считаются полноценными сотрудниками аэропорта и ежедневно способствуют безопасности полетов.

