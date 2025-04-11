Слушатели Паши Техника запели гимн России на прощании с рэпером

Пришедшие проститься с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) начали петь гимн России. Церемония проходит у входа в храм Петра и Павла в Лефортово, родном районе музыканта, сообщает «Осторожно, новости» .

С Пашей Техником уже попрощались его родители, бывшая супруга Ева Карицкая, коллеги по андеграунд-группе Kunteynir, другие рэперы, близкие и слушатели.

На церемонию прощания с Ивлевым пришли сотни людей, многие из которых — молодые и юные москвичи. Из-за большого числа пришедших у храма началась давка и перекрывалось движение. Некоторые из собравшихся также залезали на заборы.

Во время прощания толпа скандировала «Паша Техник». К храму приезжала полиция, передавал корреспондент РИАМО.

Тем временем появилось фото Паши Техника в гробу. Рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище.

Павел Ивлев умер в таиландской больнице 4 апреля. Рэперу было 40 лет.