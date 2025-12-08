Слушатели НАШЕго Радио готовят подарки детям из школы-интерната ЛНР

В преддверии Нового года НАШЕ Радио проводит ежегодную акцию «СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ» — каждый слушатель будет иметь возможность превратиться в доброго волшебника и подарить детям праздник, передает пресс-служба компании.

Сотрудники радиостанции всей душой любят детей и точно знают, как важно беречь в их сердцах веру доброту и сказку. Слушатели разделяют желание помогать — удивительно, но в редакцию еще до начала акции начали поступать звонки с вопросами о дате старта.

Добрые дела объединят республики, города, поселки и десятки семей по всей России. Такие подарки ребятам — это больше, чем игрушки или сувениры, это понимание того, что их ценят и о них заботятся. И радиостанция становится связующим звеном, превращая волны эфира в созвездие улыбок, тепла и поддержки.

«Каждый год мы вместе со слушателями проводим акцию „Стань Дедом Морозом“. Спасибо всем, кто откликается и помогает детям, которым сейчас особенно нужна поддержка. Вы дарите им не просто подарки — вы дарите ощущение праздника и веру в то, что чудеса бывают», — сказал Программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

Собранные новогодние подарки отправят воспитанникам ГБОУ Луганской Народной Республики «Ирминская специальная (коррекционная) школа-интернат». Помочь можно не только ребятам, но и самому учреждению.

На сайте НАШЕго Радио участники акции найдут детские письма Деду Морозу, в которых ребята написали о своих мечтах. Нажимая кнопку «Подарить», вы превратите радостное ожидание в момент настоящего чуда. Сотрудник радиостанции свяжется и расскажет об условиях доставки. Подарок можно привезти в офис лично по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 39, к. 2. Желающие помочь школе-интернату могут также забронировать подарок на сайте НАШЕго Радио.

Подарки будут собраны с 8 до 18 декабря 2025 года включительно, а с 22–23 декабря 2025 года их отправят в школу-интернат. Принимайте участие в акции и станьте настоящим Дедом Морозом.