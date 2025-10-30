Сложные чувства: психолог рассказала о природе ревности

Специалист-психолог Анна Сухова заявила, что проявления ревности часто связаны с психологической травмой и далеко не всегда это чувство можно считать признаком любви, сообщает «Вечерняя Москва» .

По ее словам, пережив однажды предательство или отвержение, человек начинает искать угрозу во всем, даже в самых невинных ситуациях.

«Допустим, ваш партнер спокойно рассказывает о встрече с коллегой. Вместо того чтобы услышать суть рабочего вопроса, ваш внутренний радар зацикливается на одной фразе: „Мы вместе пили кофе“. Начинается допрос с пристрастием: „А где именно пили? А о чем говорили? А как она на тебя смотрела?“», — сказала психолог.

По мнению специалиста, травматический опыт оставляет след не только в разуме, но и в телесных ощущениях. Даже незначительное сходство с пережитой травмой может спровоцировать сильный физиологический отклик.

Это не просто причуда, а полноценная паническая атака или приступ тревожности. Например, ваш партнер задерживается на работе на час, и вы не можете до него дозвониться. Вместо рационального объяснения, такого как «занят, в дороге, разрядился телефон», ваше тело реагирует само по себе: руки становятся холодными, сердце колотится, дыхание затрудняется. Психолог объясняет, что корни этой реакции уходят в прошлое, в ситуации реального предательства или оставленности.

