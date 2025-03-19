Следствие требует арестовать комика Останина после шутки про ветерана СВО

Столичные следователи требуют арестовать комика Артемия Останина по делу о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Всему виной шутка про ветерана СВО, подорвавшегося на мине, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Следствие намерено ходатайствовать перед Мещанским районным судом об избрании Останину меры пресечения в виде заключения под стражу. В его отношении расследуют уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

На своем выступлении в Москве Останин позволил себе шутку в адрес ветерана СВО, который потерял ногу, подорвавшись на мине. Также комик враждебно высказался в адрес людей, которые получили увечья и являются инвалидами. Стендапер назвал коляску «культяповозкой», а ветерана СВО — «чуваком».

Общественники из движения «Зов народа» потребовали проверить Останина после таких «шуток». Комика задержали при пересечении границы России и доставили в Москву.