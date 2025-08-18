След от времени и боли: психиатр ответил, как вырастают агрессоры

Как отметил эксперт, на основе исследований выделяют несколько типологических портретов агрессоров. Первый тип — агрессор импульсивный. Для таких людей характерна высокая эмоциональная возбудимость, низкая толерантность к стрессам и склонность к внезапным вспышкам агрессии. Часто агрессор действует под влиянием сильных эмоций и не планирует свои действия. Второй тип — агрессор целеустремленный: обычно расчетлив, холоден и использует агрессию как средство достижения своих целей. Третий тип — агрессор-обидчик: мстителен и склонен к конфликтам. Зачастую появляется в ответ на обиду и несправедливость.

Холодов добавил, что каждый всплеск агрессии вызван целой историей. Такие эмоции не являются обычным скандалом или вспышкой гнева, в основном это глубокий след, оставленный временем и болью. Из-за родительского равнодушия в детстве может вырасти агрессор.

«Годы, проведенные в тени страха, где любовь казалась недостижимой наградой, а наказание — единственной формой внимания. Так формируется почва, на которой прорастает агрессия», — заявил психиатр.

Тем не менее прошлое не является единственной причиной такого поведения. Необузданный вихрь эмоций внутри, импульсы, стресс, пустота, которые некоторые пытаются заполнить алкоголем и наркотическими веществами, также являются причиной, по которой человек перестает держать себя в руках. Наконец, в некоторых случаях агрессия является следствием расстройства личности.