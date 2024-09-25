Слабая магнитная буря начнется на Земле в среду с 12:00 до 18:00

сегодня в 07:56

В среду с вероятностью 35% на Земле начнется магнитная буря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Ожидается, что магнитная буря начнется в промежутке с 12:00 до 18:00. Она будет слабой — уровня G1.

При этом ближе к вечеру магнитная буря закончится. 26 и 27 сентября ее уже не будет.

Ранее врач-невролог Галина Чудинская посоветовала побольше гулять во время магнитной бури. Это поможет побороть недомогание.